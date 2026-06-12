7月よりテレビ朝日系金曜ナイトドラマ枠で放送される、吉川愛主演ドラマ『名探偵のままでいて』に奥田瑛二が出演することが決定した。 参考：吉川愛のテレ朝連ドラ初主演作『名探偵のままでいて』7月より放送「これは頑張らねば」 本作は、シリーズ累計発行部数が30万部を突破し、「このミステリーがすごい！」の第21回大賞に輝いた、小西マサテルの同名小説をドラマ化したハートウォーミングミス