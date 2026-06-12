◎巨人の野手陣は試合前練習で立ち幅跳びの計測を実施。続々と計測する選手を横目に松本は「これ、芸術点あるの？」。着地の美しさとかで加点されそうですね。◎2月のキャンプから筋トレに目覚めたDeNA・牛田成樹球団広報。一緒にトレーニングしている相川監督から「目標があるんだよね？」と振られると「ボディーメークとかフィジークの大会を目指していて。必ずやり切ります」。大会には応援に駆けつけるので、頑張ってくだ