トータルビューティブランド「ワフィト（Waphyto）」が、泡タイプのデリケートゾーン用洗浄料「インティメイト フォーミングウォッシュ」に限定の「フレッシュミント」（150mL 3300円）を発売した。伊勢丹新宿店、公式オンラインストア、公式楽天市場店などで取り扱っている。【画像をもっと見る】ワフィトは植物療法士の森田敦子氏が手掛ける植物バイオメソドロジーブランドで、インティメイト フォーミングウォッシュはブラ