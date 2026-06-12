倉木麻衣（43）の最新曲「TOWA〜永久に風に乗る〜」のミュージックビデオ（MV）が、国境を越えて反響を呼んでいる。MVを公開している公式YouTubeには、16以上の国と地域から各地の言語で絶賛のコメントが相次いでいる。話題の中心は倉木のビジュアル。桃色の和装に身を包んだ天女の格好で、桜の木の下にたたずみながら思い焦がれる人を待つ女性の心を歌っている。同曲世界的に人気のアニメ「名探偵コナン」のエンディング曲に