◇ガッツ石松さん死去【悼む】自分の道は自分で決める。最後まで責任を取る。頼られると面倒見はいいが、不正やごまかしは許さず遠慮なく口を出す。ガッツさんは「昭和の頑固オヤジ」そのものだった。2014年2月掲載「我が道」の担当として、数々の“伝説”を聞かせていただいた。ユーモラスな言動から世間では“天然”と見られがちだったが、どうすれば自分をアピールできるか、場を盛り上げられるかを考えていたという。「