◇交流戦ロッテ3-2中日（2026年6月11日ZOZOマリン）4年ぶりのウオーターシャワーが心地よかった。2―2の延長10回2死一、三塁から勝利を決める一打。ロッテ・佐藤は「めっちゃ気持ちいい」と声を弾ませた。7日の巨人戦の初回に二塁内野安打後は14打席無安打。サブロー監督から「お前の悪いパターン。初球ガンガン行け」と背中を押された。「自分の中でのストライクゾーンがちょっと行方不明になっていた」。消極的な気持