土曜函館5R（芝1200メートル）はスピード自慢がそろった。ビッグアーサー産駒ダイシンドラゴン（牡＝高橋一）は函館入厩後、軽いところを含めて追い切り3本を消化。最終追いは佐々木を背に芝コース5F64秒6〜1F11秒7を刻み、3頭併せの外から併入した。高橋一師は「しまい鋭く動けていた。ゲートは先週、確認して1歩目の反応が良かった」と順調さをアピール。半兄カーディナルは芝4勝でオープン入りした。「いいスピードがあって