◇交流戦西武4−1広島（2026年6月11日ベルーナD）西武のドラフト1位・小島大河捕手（22）が11日の広島戦で、5連勝と今季最多の貯金16へ導いた。0―1の4回1死二、三塁から逆転の左前2点打。特別応援で来場した東京六大学リーグのライバル早大応援部の声援に明大OBが応えた。パ・リーグで唯一経験のない交流戦優勝へ、首位・ソフトバンクと1ゲーム差をキープ。また、パ6球団が全勝し4年連続18度目の交流戦勝ち越しを決めた。