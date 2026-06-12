◇交流戦西武4−1広島（2026年6月11日ベルーナD）快調だった西武・平良は4回に突如制球を乱した。名原に四球を与え、犠打を挟んで四球。2死までこぎつけた後は死球で塁を埋めた。モンテロには2球で追い込みながら、3球目のスライダーが引っかかって暴投。無安打で先制点を献上した。2巡目に入るタイミングで投球に変化を加えていこうと意識したことがマイナスに働き、「1巡目までは思うような投球ができていた。（2巡目