◇第75回全日本大学野球選手権・第4日準々決勝東北福祉大9−2大商大（2026年6月11日神宮）準々決勝4試合が行われ、2連覇を狙う東北福祉大は大商大に9―2で8回コールド勝ち。関大、国学院大も勝ち上がった。準決勝は13日に行われる。東北福祉大は今秋ドラフト上位候補の最速155キロ右腕・猪俣が中1日で先発し、5回1/3を投げて5安打2失点だった。直球は球速140キロ中盤ながら、スライダー、フォークなど変化球を軸に今