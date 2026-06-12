■リミックス 201円(+50円、+33.1％) ストップ高 リミックスポイント [東証Ｓ]がストップ高。11日午前9時55分ごろ、未定としていた27年3月期の連結業績予想を発表した。売上高予想は487億7700万～561億1200万円（前期比2.7～3.2倍）、営業損益予想は67億2300万～140億5800万円の黒字（前期は54億7700万円の赤字）とした。各損益は3期ぶりの黒字転換を計画しており、材料視した買いが集まった。グル&#