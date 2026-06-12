◇交流戦DeNA0−3日本ハム（2026年6月11日エスコンF）DeNAはドラフト1位・小田の痛恨のミスが敗戦に直結した。「7番・二塁」でプロ初先発。不慣れなポジションが判断の遅れを生んだ。6回1死一塁で水野の投前セーフティーバントで一塁へのベースカバーが遅れて内野安打。窮地が広がり、決勝点を奪われた。打撃でも5回1死二、三塁の先制機で空振り三振に倒れるなど2打数無安打。7回に代打を送られ、「完全に敗因をつくって