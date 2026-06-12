◇交流戦楽天8―2巨人（2026年6月11日楽天モバイル最強パーク）再出発の1勝。笑顔でウイニングボールを受け取った楽天・塩川監督代行は胸中に複雑な思いが去来した。「いろいろな思いがこみ上げてきたというか、うれしいけど喜んでいる場合じゃない」巨人3連戦の初戦だった9日は昨季まで同僚だった則本を攻略できず敗戦。日付をまたいだ深夜に三木監督の電撃的休養が決まった。ヘッドコーチから監督代行になった前夜