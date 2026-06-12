土曜東京5R（芝1600メートル、牝馬限定）の注目はシャンデヴァーグ（森一、父ロードカナロア）。母に19年フィリーズRの勝ち馬プールヴィルを持つ良血で、Wコースの最終追いで6F81秒6〜1F10秒9の猛時計をマーク。感触を確かめた津村は「いい走り。体が小さい割に跳びが大きい。スピードがある、いい馬です」と賛辞を並べた。