◇第75回全日本大学野球選手権・第4日準々決勝慶大11−1日体大（2026年6月11日神宮）準々決勝4試合が行われ、4強が出そろった。5年ぶりの優勝を目指す慶大は日体大に11―1、6回コールドで快勝。慶応（神奈川）で23年夏の甲子園優勝に貢献した1番の丸田湊斗外野手（3年）が、3安打3得点で打線を引っ張った。2連覇を狙う東北福祉大は大商大に9―2で8回コールド勝ち。関大、国学院大も勝ち上がった。準決勝は13日に行われる