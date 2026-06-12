◇ガッツ石松さん死去ガッツさんが発足させた「プロボクシング世界チャンピオン会」の2代目会長で、元WBC世界スーパーライト級王者・浜田剛史氏（65＝帝拳ジム代表）は「あんな頑丈な人が。鉄人にもそういう時が来るのかと、ショックです」と話した。浜田氏が世界王者になる前の現役時代に、雑誌の対談で初めて会った。話が熱を帯び、マスボクシングをした思い出がある。その頃に「オレは野球の名球会のような、名闘会をつく