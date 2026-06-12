7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。総合司会の櫻井翔が、幕張メッセから9時間半にわたって生放送でお届け。本日、「THE MUSIC DAY 2026」のポスタービジュアルを解禁！このポスタービジュアルでは、青い海と空を背景に、旅の途中を思わせる世界観を表現。“音楽の物語”という今年の「THE MUSIC DAY」のテーマのもと、これから始まるさまざまな物語への期待を感じさせるビジュアル