東京ダービーを制して3歳ダート2冠を達成したフィンガー（牡＝田中博）は一夜明けた11日、美浦トレセンの馬房で静養した。田中博師は「レース後は寝ていることが多いけど、今日は寝ていないですね」と様子を伝えた。「口取りでは既に息が入っていたし、表彰式ではあれだけの人がいながら微動だにしていなかった。スタミナは素晴らしいものを持っている」と振り返った。次走は未定。今後は栃木県のトゥモローファームに放牧に