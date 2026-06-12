◇交流戦ヤクルト2―4オリックス（2026年6月11日京セラD）ヤクルトは1番・モンテルが3安打、2番・岩田が2安打と上位打線が出塁するも2点止まりで、昨年6月4日以来の7連敗に沈んだ。池山監督は「いい形はできていると思うけど…」と振り返った。今季初先発の下川は4回まで無失点も、5回に4連打を浴びるなど3失点で降板。12日からは交流戦首位・ソフトバンクとの対戦となり、「立ち向かわないといけない。あと3試合。いい