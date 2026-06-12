日曜阪神5R（芝1800メートル）で注目を集めるのがダイナマイク（牡＝中内田、父キタサンブラック）だ。母シンプリーラヴィシングが米2歳G1馬で、24年セレクトセール当歳で2億4000万円（税抜き）の値がついた。福永助手は「まだ線が細く映る馬体で成長が欲しいところではあるけど、ここまで順調な仕上がり。背中の感じなどもいい馬です」と素質の高さを感じ取っていた。