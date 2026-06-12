【競馬人生劇場・平松さとし】7日に行われた安田記念（G1）を制したのはシックスペンスだった。この転厩馬を管理するのは田中博康調教師。騎乗したのは、ご存じレジェンド・武豊騎手だ。実はレース4日前の水曜日、田中博調教師が武豊騎手に直接電話をかけ、騎乗を依頼していたという。その経緯を次のように明かした。「本来は別の騎手で参戦する予定だったのですが、ユタカさんが乗る予定だった馬が回避すると聞き、“それなら