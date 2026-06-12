日曜函館5R（芝1000メートル）は小林美騎乗のダノンプレミアム産駒タイフーンナイン（牝＝柴田）が好仕上がり。函館芝コース併走の最終追いで感触を確かめ、5F66秒0〜1F11秒8をマーク。半馬身遅れたが手応えに余裕があり、軽快に動いた。小林美は「芝の走りが良かった。まだトモの緩さが残っているけど背中の感触はいいですよ」と手応えを口にした。