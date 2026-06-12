開幕直前の函館競馬場で11日、恒例の馬場浄（きよ）め、および馬頭観世音祭が行われた。日本騎手クラブを代表し、儀式で開催の無事を祈願した荻野琢真（37）は「僕自身、馬場保全委員になったこともあって身が引き締まる思いです。ケガが多い仕事だけに全人馬、無事に開催を通せることを祈っています。そのためには、みんながフェアに騎乗することを心がけたいと思います」と意気込みを口にした。開設130周年の節目となる函