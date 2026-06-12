◇第75回全日本大学野球選手権・第4日準々決勝国学院大3−2富士大（2026年6月11日神宮）準々決勝4試合が行われ、国学院大は劇的な石野の逆転2ランで初の4強入りを決めた。1―2の8回1死一塁、チェンジアップを仕留めた。「とにかくうれしくて（主将の）赤堀さんと抱き合った時に勝手に涙が出てきました」。第2試合では同じ報徳学園（兵庫）出身の慶大・林純が本塁打を放っており「自分もホームラン打ちたいなと思って