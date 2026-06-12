◇W杯1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日ダラス）日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。練習前に主将のMF遠藤航（リバプール）が負傷のため離脱することが決定。初戦を3日後に控えたチームに激震が走った。遠藤から他の選手に直接あいさつする場は設けられず、練習前のミーティングで森保監督