北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ―南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われた。メキシコが1点リードの後半、南アフリカが今大会初のレッドカードで退場者を出した。メキシコは前半9分にFWフリアン・キニョーネスの大会1号ゴールで先制。リードを保って後半に突入した。同4分、MFブライアン・グティエレスが抜け出し、キーパーと1対1になろうかというところで南