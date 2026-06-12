北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。日本と同じグループFに入ったオランダ代表は、ニューヨークでの事前キャンプを終え、ベースキャンプを張るカンザスシティに入った。ニューヨークではチーム全員で観光地を訪れるなどリラックスムードを見せたライバルに、日本ファンからは様々な声があがっている。ネオンが輝く“世界の交差点”で笑顔を見せた。オランダ代表の公