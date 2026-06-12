北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ―南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われた。中継映像では今大会独自のルールから見慣れない光景が映り、視聴者から早速反響が寄せられた。遂に幕を開けた北中米W杯。今大会では前後半のそれぞれ半ばから「ハイドレーションブレイク」と言われる給水タイムが設けられた。試合は3分間中断。選手たちの給水時間に充てられた。
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