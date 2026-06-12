Samsungの次期折りたたみスマートフォンのうち、横幅の広い「Galaxy Z Fold8」のディスプレイ画素密度は、同社のブック型（横折り）スマホとして過去最高になると報じられています。 信頼性の高いリーカーのIce Universe氏によると、Galaxy Z Fold8のカバー（外側）ディスプレイは432 PPI（※）、内側のメインディスプレイは403 PPIになるとのこと。現行モデルのGalaxy Z Fold 7はカバーディスプレイが422 PPI、メインディスプ