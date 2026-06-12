女優の桜井日奈子が、７月９日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ラストノート」（木曜・後１０時）に出演することが１１日、発表された。チュートリアル・徳井義実、超特急・草川拓弥も出演する。女優の内田有紀、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人がダブル主演を務める本作は、２０歳近い年の差のある男女が出会い、人生で最も激しい恋に落ちる物語だ。桜井は、寺西演じる主人公・澄晴（すばる）の恋人・木嶋莉奈役。「これまで