◆ファーム・リーグ巨人４―１西武（１１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の岡田悠希外野手（２６）が１１日、３安打３打点の大暴れを見せた。ファーム・リーグの西武戦（Ｇタウン）に「５番・左翼」で先発出場。初回に右前へ先制適時打、３回に左前打を放つと、１―１と同点に追いつかれた５回無死一、二塁では左中間へ勝ち越しの２点適時二塁打で３打席連続安打をマーク。「チャンスの場面で回ってきたので、しっかり