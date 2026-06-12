「このミステリーがすごい！」大賞・第２１回大賞受賞作を、吉川愛主演で初映像化するヒューマンミステリーテレビ朝日系「名探偵のままでいて」（金曜・午後１１時１５分、７月１７日スタート）に、奥田瑛二の出演が決定した。吉川演じる主人公・楓とタッグを組む、認知症の祖父を演じる。１９９９年生まれの吉川と５０年生まれの奥田による、この夏いちばん心にしみる“年の差５０歳の異色バディ”が誕生する。同ドラマは、