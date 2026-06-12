【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新主将にはＤＦ板倉滉が決定。選手たちに朝のミーティングで事実が伝えられた。遠藤は部屋を訪ねてきた板倉のみに思いを託し、チーム全員の前では話すことなくチームを離れた。遠藤は同日、自身のＸ（