「ファーム・西地区、広島５−１阪神」（１１日、由宇球場）首脳陣の思いが込められた打順で、再出発のＨランプをともした。「４番・遊撃」でスタメン起用された阪神・小幡が２軍降格後初安打。「次につながるというよりは、つなげないといけない」と、覚悟がにじむ表情で言い切った。４点を追う八回１死一、二塁。反撃ムードが高まる中で“４番”が打席に立った。フルカウントからの６球目、「タイミングがしっかり取れた」