阪神は１１日、藤川監督が退場となった１０日・ソフトバンク戦の判定の根拠を問うため、日本野球機構（ＮＰＢ）に確認を求める書類を提出した。同戦の七回、熊谷が試みた二盗がアウトとなり、藤川監督はリクエストを要求。判定は覆らず指揮官が抗議したが、リクエスト後の異議は認められておらず退場処分を受けた。一夜明け、ＮＰＢは藤川監督に厳重注意と制裁金１０万円を科した。嶌村球団本部長は「（監督は）退場処分にな