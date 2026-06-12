俳優の内田有紀、寺西拓人（timelesz）がW主演を務めるフジテレビ系７月期木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜後10：00、7月9日スタート）の新たなキャストが発表され、徳井義実、桜井日奈子、草川拓弥の出演が決定した。【写真】お似合い…W主演を務める内田有紀&寺西拓人今作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹（ひ）かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれ