俳優の奥田瑛二（76）が、吉川愛（26）主演のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』（7月17日スタート、毎週金曜後11：15※一部地域を除く）に出演することが決定した。奥田は、吉川演じる主人公・楓とタッグを組む、認知症の祖父役を務める。【写真】「ビジュ良すぎる」“美背中”チラリなワンピ姿を披露した吉川愛同ドラマは、『このミステリーがすごい！』大賞の第21回大賞に輝き、シリーズ累計発行部数