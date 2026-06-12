2026年６月11日（日本時間12日）、遠藤航の離脱を受け、谷口彰悟はまず「つらいです」と漏らした。「航の気持ちを考えると、カタール・ワールドカップが終わってから、このチームをキャプテンとしてずっと引っ張ってきた選手ですし。怪我をしてからこの大会に向けて全力を尽くしてきたなかでの離脱だったので、航の気持ちを考えると正直、つらいです。チームへの影響は間違いなく大きいです」遠藤離脱を知らされたのは、朝