現地６月11日、北中米ワールドカップが開幕。メキシコシティー・スタジアムでのオープニングマッチで、開催国のメキシコが南アフリカと対戦している。開始９分、今大会のファーストゴールが生まれる。先制したのはメキシコ。敵陣でこぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスが右足を一閃。鋭いシュートを突き刺した。試合は１−０でハーフタイムに入った。 そんななか、前半には『DAZN』の中継映像で、元イタリア代表のロベ