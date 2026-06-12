昨年から施行時期が2週早まった。芝2200メートルは4角ポケットからの発走。スタートしてから最初のコーナーまでの距離は長く、枠の有利不利が出づらいコース形態だが、過去10年では16年マリアライト、20年クロノジェネシスが16番で勝っているように外枠勢の活躍が目立つ。昨年は12番メイショウタバルが逃げ切りV。2着に1番ベラジオオペラが先行して粘り込んだように、2週早まったことで前々有利の傾向に変わりそうな予感もする