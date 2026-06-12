１２日・オリックス戦（京セラ）に先発する阪神・村上頌樹投手（２７）が１１日、ＳＧＬで残留練習に参加。５月８日以来となるカード頭の先発へ「投げさせてもらえることがうれしい。２戦目、３戦目につながるようなピッチングをしたい」と意気込んだ。交流戦も残り５試合。１９日からのリーグ戦再開も見据え、今季２度目の中５日でマウンドに上がる。調整の時間は短くなったが、「１週間の過ごし方は決まっている。１日減った