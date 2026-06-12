昨年覇者メイショウタバルは8枠16番に決まった。石橋師は「枠は当たったところで、やるしかないので。でも昨年12番だったし、1コーナーまで距離があるから」と冷静に語った。その後、他馬の枠を確認しつつ「人気馬が内に入ったし、確認しながらリズム良く入れると思うよ」と名手・武豊に託す。出来に関しては「大阪杯に近い感じです」と理想通りの仕上げで連覇を狙っていく。