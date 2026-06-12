JRAは11日、宝塚記念出走馬の調教後馬体重を発表した。マイユニバースは前走日経賞から30キロ増。日経賞は2走前の湾岸Sから12キロのマイナス体重で468キロ。減った分が戻ったことに加え、ほとんどが成長分だろう。筋肉量が増し、芯が入った印象だ。クロワデュノールは2キロ増。2走前の大阪杯と比べれば6キロ減となり、今季3走目で体が締まっている。