「全日本大学野球選手権・準々決勝、関大６−１金沢学院大」（１１日、神宮球場）準々決勝が行われ、関大が金沢学院大を６−１で下し、３５年ぶりの準決勝進出を果たした。今秋ドラフト候補のエース・米沢友翔投手（４年・金沢）と来年ドラフト候補の百合沢飛投手（３年・開星）が好投リレーで勝利へ導いた。１０３球を投げた１回戦から中２日で臨んだマウンドでも、米沢は見事な粘りを見せた。初回は四球から先制点を献上。