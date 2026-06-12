サマーグランプリ「第67回宝塚記念」は11日、出走馬と枠順が確定した。春2連勝で重賞ウイナーの仲間入りを果たしたマイユニバースは前走日経賞に続く15番枠。行って良し、控えて良しで脚質に幅があり、外枠にもいいイメージがある。元騎手で開業9年目の武幸四郎師（47）が狙い澄ました中10週の直行ローテで仕上げ、先輩・横山典弘（58）にバトンを託す。午後2時、トレセン事務所の投票所周辺がピンと張り詰めた緊張感に包まれ