ファン投票で歴代最多得票数となったクロワデュノールは3枠5番。距離ロスなく走れる好枠に入った。斉藤崇師は「極端な枠ではないので。奇数偶数のこだわりはなく、運びやすいと思います。今朝は角馬場で調整。変わりなく来ていますよ」と淡々と話した。古馬になって心身ともに成長したダービー馬。大阪杯、天皇賞・春に続く“春3冠”達成を目指す。