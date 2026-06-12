「ロッテ３−２中日」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）延長十回２死一、三塁、ロッテ・佐藤が右前へサヨナラ打。「めちゃくちゃうれしいです」と笑顔を見せた。直前まで１４打席無安打。打席に入る前にサブロー監督から「初球の真っすぐ見逃す、次のボール球振る」と悪癖を指摘された。「ちょっと弱気になっていたので、カツを入れてもらった。ファーストストライク、全力で振りに行こうと決めていた」と喜んだ。