昨年有馬記念の覇者ミュージアムマイルが内枠から再び進撃する。白帽1枠2番を引き当て、友道助手は「今までの競馬から枠は気にしていないが、極端な外じゃなくて良かったです。ポジションを取っていく馬ではないので、内からロスなく運んでくれれば」と納得の表情を浮かべた。データも後押しする。過去10年を振り返ると24年の京都開催を除けば1枠は【0・3・1・10】で連対率21・4％、複勝率28・6％はいずれもトップ。さらに昨年