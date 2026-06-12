デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は初回先頭打者本塁打の連続試合記録保持者を取り上げる。◇◇Ｖ奪還への使者として、松永浩美は９２年オフに阪神へとやってきた。長年の暗黒時代にあったチームはこの年、突然の復活を果たす。ヤクルトと激しい優勝争いを演じながら、僅差で２位に終わった。打線強化の切り札として、若きエース