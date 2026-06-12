サマーグランプリ「第67回宝塚記念」は11日、出走馬と枠順が確定した。▼（1）ダノンデサイル（安田師）この枠からスムーズな競馬ができるようにジョッキーと相談します。▼（3）シュガークン（清水久師）枠はどこでもいいかなと思っていました。申し分ないです。▼（4）ミクニインスパイア（林師）ここ3戦は最内か大外という極端な枠だったけど、今回は内枠の偶数。競馬はしやすい。木曜に栗東に移動して無事到着、滞在し